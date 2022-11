4. Höhenverstellbare Aufsätze nutzen

Ist bereits ein Schreibtisch vorhanden, müssen Sie diesen nicht gleich ausmustern, sondern können die Funktion über höhenverstellbare Aufsätze nachrüsten. Derartige Aufsätze gibt es in verschiedenen Ausführungen, meist bieten sie ausreichend Platz für Monitor, Tastatur und Maus. Es gibt aber auch Varianten, bei denen sogar zwei Displays genutzt werden können.

Auf einen bequemen elektrischen Antrieb müssen Sie bei den Nachrüstsets allerdings meist verzichten. Dafür lassen sich die meisten Modelle dank ausgeklügelter mechanischer Lösungen ohne großen Kraftaufwand relativ einfach in der Höhe verstellen.

Beachten Sie die maximal erreichbare Höhe der Aufsätze, wenn große Personen an dem Arbeitsplatz tätig sind. Für Personen bis zu 1,95 Meter Körpergröße benötigen Sie eine Gesamthöhe (Schreibtisch plus Aufsatz) von 120 cm – also etwa 70 cm Schreibtisch plus 50 cm Aufsatz.

Achten Sie auch auf die Funktionsweise der Höhenverstellung. Bei einigen Modellen verschiebt sich die Arbeitsfläche beim Hochstellen automatisch nach vorn, sodass der Nutzer etwas zurücktreten muss und zusätzlicher Platz vor dem Schreibtisch benötigt wird.