Rücken zwickt, Augen brennen, Konzentration lässt nach – der Alltag im Büro bringt täglich kleine Beschwerden mit sich. Die meisten ignorieren sie oder gewöhnen sich daran.

Dabei lässt sich mit wenig Aufwand viel verbessern. Der ergonomische Arbeitsplatz ist keine Wissenschaft für sich, sondern ein praktisches Konzept für mehr Gesundheit und Effizienz.

Zeit, typische Fehler zu erkennen und endlich richtig zu korrigieren.