Absicht und Wirkung des unangemessenen Verhaltens

Oft war grenzüberschreitendes Verhalten von ausübenden Personen tatsächlich nicht grenzüberschreitend gemeint. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht (nur) auf die Intention einer Aussage oder Handlung ankommt, sondern auch auf die Wirkung, die diese auf die betroffene Person hatte.

Dieses Konzept nennt sich Deutungsmacht von Betroffenen. Niemand kann für andere entscheiden, wo deren Grenzen verlaufen und was als unangenehm wahrgenommen wird oder nicht. Und es kann uns allen passieren, dass wir die Grenzen von anderen Menschen unabsichtlich überschreiten.

Die Akzeptanz darüber, dass dies auch mir selbst passieren kann, ist der erste Schritt zu einer Haltung im Sinne einer Verantwortungs- und Entschuldigungskultur.

Die Maxime dieses Konzepts liegt darin, Grenzüberschreitungen möglichst zu verhindern, aber bei einer entsprechenden Rückmeldung nicht in Mechanismen wie Leugnung oder Bagatellisierung zu verfallen; typische Beispiele dafür sind Aussagen wie: „Das war nur witzig gemeint.“ „Jetzt übertreibst du aber.“

Stattdessen gilt es, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, zum Beispiel mit dem Versuch, zu verstehen, worin das eigene problematische Verhalten bestand. Darauf folgen sollte die Bereitschaft, sich ehrlich zu entschuldigen und das grenzüberschreitende Verhalten einzustellen.