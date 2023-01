Inwiefern wirken sich Beziehungen am Arbeitsplatz auf die Regeneration aus?

Viele Menschen beschäftigen sich auch nach Arbeitsende mit dem Job, hauptsächlich mit den tagsüber erlebten negativen zwischenmenschlichen Interaktionen. Ereignen sich tagsüber jedoch hauptsächlich positive soziale Interaktionen, begeben sich Individuen problemlos in die Regeneration.

Es entscheiden also positive soziale Interaktionen am Arbeitsplatz darüber, wie körperlich gesund, mental leistungsfähig und innovativ ein Mitarbeiter sich fühlt. Erst an zweiter Stelle folgt die Arbeitsbelastung an sich.