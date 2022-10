Mit unsozialen Mitarbeitern richtig umgehen

Insbesondere Führungskräften in Klein- und Mittelunternehmen fällt es schwer, sich von einem unsozialen Mitarbeiter zu trennen. Das liegt in seiner Fachkompetenz begründet: Der unsoziale Mitarbeiter verfügt über kostbares Spezialwissen oder kennt sich in einem Bereich aus, in dem er nicht so einfach ersetzt werden kann.

Stecken Führungskräfte in einer solchen Zwickmühle, haben sie meist keine andere Möglichkeit, als dem Brilliant Jerk regelmäßig die gewünschten Freiheiten und seine Bestätigung zu gewähren.

Unsoziale Mitarbeiter separieren

Einen unsozialen, fachlich ausgezeichneten Mitarbeiter sollte man soweit möglich isolieren, damit sein toxisches Verhalten nicht zum Problem für andere wird. Das geschieht zum Beispiel, indem man ihm Aufgaben überträgt, die wenig Kooperation erfordern.

Doch Vorsicht! Keinesfalls darf sich hierdurch beim Jerk noch mehr erfolgsrelevantes informelles (Spezial-)Wissen anhäufen, sodass die Abhängigkeit von ihm weiter steigt.

Sozial inkompetente Mitarbeiter niemals in führende Position befördern

Unter keinen Umständen sollten Vorgesetzte solche Mitarbeitenden als Belohnung für gute Leistungen in (höhere) Führungspositionen befördern – selbst wenn sie damit drohen, das Unternehmen zu verlassen.

Stattdessen sollten Führungskräfte nach alternativen Möglichkeiten suchen, um das Ego des Jerk zu befriedigen. Man könnte ihm etwa ein größeres Büro gönnen. Oder ihn zum Berater der Geschäftsleitung für sein Spezialthema ernennen.

Abhängigkeit zwischen Unternehmen und „Brillantem Idioten“ auflösen

Zugleich sollten Verantwortliche darauf hinarbeiten, die Abhängigkeit vom Brilliant Jerk aufzulösen. Zum Beispiel, indem andere Mitarbeitende durch entsprechende Schulungen an das betreffende Aufgaben- und Themenfeld herangeführt werden. Oder indem Unternehmen diese Aufgaben schlicht anders als bisher lösen.

Und wenn trotz aller Präventionsmaßnahmen eine Trennung von dem sozial inkompetenten Mitarbeiter nötig ist? Dann sollten Unternehmen darüber nachdenken, ob ein externer Dienstleister vorübergehend die entstehende Wissens- oder Kompetenzlücke schließen kann.