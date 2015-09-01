Anlässe und gesetzliche Regelungen für schwierige Personalgespräche

Warum manche Personalgespräche schwierig oder kritisch sind

Bei einem schwierigen oder kritischen Personalgespräch ist die Situation für die Führungskraft und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin unangenehm.

Mit dem Thema des Mitarbeitergesprächs sind starke Emotionen verbunden, die Reaktion des Mitarbeiters ist für die betroffene Führungskraft unkalkulierbar. Manchmal geht es dabei auch um ein Tabuthema, das besprochen werden muss.