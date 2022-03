Grundsatz: Arbeitsschutz gilt auch bei Arbeitsleistung außerhalb des Betriebs

In vielen Betrieben war und ist es üblich, dass die Beschäftigten ihre Arbeitsgeräte (oft Laptop und Handy) erhalten und dann teils monate- oder sogar jahrelang im Homeoffice verschwinden. Die Rahmenbedingungen dafür werden aber nicht konkret geregelt oder überprüft. An Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen wird oft nicht gedacht, zumal in vielen Unternehmen die Arbeit außerhalb des Betriebs mit Beginn der Coronapandemie eher überstürzt eingeführt wurde.

Wenn die Beschäftigten das Büro bereits verlassen haben und nicht unmittelbar sichtbare Probleme auftreten, wie beispielsweise Arbeitsunfälle, dann ist das Interesse am Arbeitsschutz gering. Rechtlich birgt ein solches Vorgehen allerdings einige Risiken, da arbeitsschutzrechtliche Vorgaben auch bei Arbeitsleistung außerhalb des Betriebs gelten.