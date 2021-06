Rabatt und Sonderpreis und der Effekt für die Kaufbereitschaft

Dass die Vernunft beim Kauf versagt, sobald Sonderpreise im Spiel sind, zeigt ein Experiment mit Rabattschildern. Das Team des Hirnforschers Christian E. Elger zeigte Probanden im Kernspintomografen Bilder mit bekannten Markenprodukten. Neben den Produkten standen Preise, mal günstig, mal überhöht. Ab und zu leuchtete ein Rabattschild auf – allerdings nicht immer beim günstigsten Preis. Doch immer dann, wenn das Rabattschild sichtbar war, wurde das Belohnungszentrum aktiv und die Kritikfähigkeit ließ nach.

Dasselbe passiert bei Konsumenten in echten Kaufsituationen. Kunden greifen auch zu teuren Produkten – nur wegen des Rabattschilds. Kunden springen aber nicht nur auf einen Preisnachlass an. Wer auf Rabatte und Sonderpreisaktionen verzichten, seine Produkte und Leistungen aber trotzdem an die Kunden bringen will, sollte über die folgenden Alternativen nachdenken.