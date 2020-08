Stufen der Deckungsbeitragsrechnung im Profit-Center

Die Geschäftsleitung des Unternehmens muss entscheiden, welche Kosten eines Unternehmens auf die einzelnen Profit-Center verteilt werden sollen. Möglich ist, sämtliche Kosten zu verteilen. Kosten des Gesamtunternehmens, wie zum Beispiel Personalkosten der Geschäftsleitung, Kosten für Stabsstellen oder Kosten für die Akquisition anderer Unternehmen, können auch dort verbleiben und nicht auf Profit-Center verrechnet werden. Wie weit die Kostenverteilung geht, hängt davon ab, nach welchen Kriterien die Geschäftsleitung den Erfolg der Profit-Center bewerten will.

Folgende Stufen der Profit-Center-Rechnung können unterschieden werden:

1. Stufe: Einzelkosten und variable Kosten des Profit-Centers

Die Einzelkosten und variablen Kosten des Profit-Centers entstehen, wenn es Leistungen erstellt. Diese Kosten können den Produkten oder Dienstleistungen des Profit-Centers direkt zugeordnet werden. Dazu zählen Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, Vertriebsprovisionen, Sondereinzelkosten im Vertrieb oder in der Verwaltung des Profit-Centers. Diese Kosten werden vollständig dem einzelnen Profit-Center zugerechnet.

2. Stufe: Gemeinkosten und fixe Kosten, die im Profit-Center anfallen

Unabhängig davon, ob und wie viel ein Profit-Center leistet, können weitere Kosten anfallen. Beispiele dafür sind Personalkosten für Mitarbeiter in der Leitung oder Verwaltung des Profit-Centers, Entwicklungs-, Vertriebs- und Marketingkosten für Produkte, die nur das Profit-Center erstellt, Wartungs- oder Instandsetzungskosten für Maschinen, die nur das Profit-Center nutzt. Auch diese Kosten werden vollständig dem einzelnen Profit-Center zugerechnet.

3. Stufe: Kosten, die für Einzelleistungen des Unternehmens für das Profit-Center anfallen

Profit-Center nehmen Leistungen in Anspruch, die in zentralen Bereichen oder Stabsabteilungen des Unternehmens erbracht werden. Dabei kann anhand einer Kenngröße berechnet werden, wie viel der Leistungen ein einzelnes Profit-Center in Anspruch nimmt. Entsprechend werden diese Kosten nach der Inanspruchnahme auf die Profit-Center verteilt.

4. Stufe: Kosten, die für Gesamtleistungen im Unternehmen anfallen

Das Unternehmen erbringt außerdem Leistungen, die dem Unternehmen insgesamt – und damit auch direkt oder indirekt den Profit-Centern – zugutekommen. Allerdings lässt sich keine Kenngröße angeben, die eindeutig sagt, in welchem Maße ein einzelnes Profit-Center von diesen Leistungen profitiert.