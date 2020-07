Nachfolgeplanung ist ein Prozess

Eine rechtzeitig geregelte Nachfolge ist der Weg in die gesicherte persönliche Zukunft. Der Prozess der Nachfolge kann in drei Phasen unterteilt werden: Vorbereitung – Konzept – Umsetzung. Wichtig für den Erfolg einer Nachfolge ist die rechtzeitige Vorbereitung. Der Nachfolgeprozess braucht in der Regel etwa drei bis fünf Jahre Vorlauf.

Vorbereitung

In der Vorbereitung geht es darum, die unternehmerischen Ziele zu klären, sowohl für den Altinhaber als auch den Nachfolger. Die Unternehmenssituation muss genau geprüft werden. Sie hängt zum Beispiel ab von den Erträgen, der Liquidität, den Beschäftigten, der Innovationsbereitschaft, den organisatorischen Strukturen, der Rechtsform und der Führungsstruktur.

Im Mittelpunkt dieser Phase steht neben der Kaufwertermittlung des Unternehmens (Unternehmensbewertung) auch die Prüfung der Vermögensverhältnisse. Die finanzielle Zukunft des Übergebers und die Regelung seiner Altersvorsorge sind entscheidende Faktoren bei der Bestandsaufnahme.

Konzept und Umsetzung

Wenn sich Übernehmer und Nachfolger gefunden haben, geht es an die Erstellung eines Konzeptes mit anschließender Umsetzung. Auch wenn die harten Faktoren (Daten, Zahlen, Fakten) klar geregelt sind, kann der Prozess der Konzeptentwicklung und der Umsetzung ins Stocken geraten. Emotionen kommen ins Spiel, oft unwillkürlich und ohne an der Unternehmertür anzuklopfen. Diese sollen im weiteren Verlauf genauer betrachtet werden. Welche Rolle spielen sie im Nachfolgeprozess und wie können sie konstruktiv genutzt werden?