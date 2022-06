Wie Führungskräfte Emotionen deuten

Wer sich vor seinen Emotionen verschließt, kann auch die Gefühle anderer nicht lesen. Wie sich beides trainieren lässt? Dies erfolgt in zwei Schritten: Beobachten Sie sich zunächst selbst. Dann beobachten Sie die anderen. Nur, was Sie in sich selbst erkennen, können Sie auch in anderen Menschen sehen. Das geht so:

Wenn sich bei Ihnen ein vages Gefühl einstellt:

Lassen Sie es zu und lokalisieren Sie es.

Geben Sie dem Gefühl einen Namen.

Skalieren Sie es in seiner Stärke, etwa von eins bis zehn.

Schauen Sie, was es mit Ihren Gesichtszügen macht.

Schauen Sie, was es mit Ihrer Körperhaltung macht.

Versuchen Sie, es in eine gewünschte Richtung zu ändern.

Würdigen Sie das Resultat.

Seien Sie bei all dem ehrlich mit sich selbst.

Wenn Sie bei anderen ein Gefühl wahrnehmen: