Sich den erreichten Zielzustand vorstellen

Wenn Sie sich für ein Ziel entschieden haben, sollten Sie sich so konkret wie möglich vorstellen, wie es sein wird, wenn Sie dieses Ziel erreichen. Bei wichtigen Zielen kann es hilfreich sein, Fotos, die die Ziele visualisieren, an einem Ort aufzuhängen, an dem Sie sich oft und lange aufhalten. Oder Sie erstellen eine Ziel-Collage, zusammengestellt aus Bildern, die Sie in Zeitschriften oder im Internet finden. Das stärkt die Motivation, muntert auf bei Rückschlägen und hilft über Durststrecken hinweg.