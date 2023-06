Netzwerke entwickeln

Gerade in einer zunehmend volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten Welt (VUCA) kommt es darauf an, nicht nur das eigene Team hinter sich zu wissen, sondern Netzwerke aufzubauen. Das Team und die Führungskraft finden bei Bedarf Unterstützung im Netzwerk. Netzwerke werden aufgebaut beim Mitwirken in Projekten oder durch den Austausch wichtiger Informationen.