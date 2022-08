Verkaufspräsentation an Persönlichkeitstyp anpassen

Inhalt und Aufbau Ihrer Verkaufspräsentation wird sehr von Ihrem eigenen Persönlichkeitstyp geprägt sein. Die Präsentation wird überwiegend Zuhörer vom ähnlichen Typ überzeugen. Andere Typen werden Sie weniger erreichen und überzeugen. Sie fahren besser, wenn Sie Ihre Präsentation so aufbauen, dass sie den Persönlichkeitstyp des jeweiligen Kunden anspricht.

So benötigt etwa der Rote Spannung, Unterhaltung und schnelle Ergebnisse. Kommen Sie für ihn schnell zum Punkt und langweilen Sie ihn keinesfalls. Viele Top-Führungskräfte sind rot und stehen schon mal auf und gehen, wenn sie für sich keinen Nutzen erkennen oder ihre Geduld am Ende ist. Verzichten Sie auf eine Folie mit Agenda oder Ankündigungen, was Sie gleich erzählen werden.

Eine Agenda benötigt dagegen der Blaue, um die Struktur nachvollziehen zu können. Ihm reicht es jedoch, wenn Sie sie ihm ausgedruckt vorlegen. Halten Sie sich an diese Struktur, denn der Blaue wird das überprüfen. Ebenso wie er Quellen kennen will, die Sie jedoch besser in die Unterlagen als auf die Folien platzieren (wegen der Roten). Da, wo auch zusätzliche Informationen für die Blauen angegeben sind, denn diese lesen schon mal nach.

Für die Grünen brauchen Sie dagegen Atmosphäre. Lassen Sie sich Zeit für Smalltalk, rufen Sie diese vielleicht vorher noch an. Sorgen Sie dafür, dass Getränke bereitstehen und sie sich wohlfühlen. Bauen Sie vorwiegend Vertrauen auf.