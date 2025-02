4 Persönlichkeits-Typen nach dem Vier-Quadranten-Modell

Persönliche Stärken und Nicht-Stärken identifizieren

Alle vier menschlichen Eigenschaftsbündel (Temperamente) sind in jedem Menschen angelegt. Allerdings in der Regel unterschiedlich stark ausgeprägt. Wir haben alles in uns und können alles nutzen, haben aber eine Vorliebe (Präferenz) für ein Verhalten gemäß der Punktzahl aus dem SKA-Test:

Werte mit einer Ausprägung von mehr als 25 Prozent bedeuten eine Stärke.

Werte unter 25 Prozent bedeuten eine Nicht-Stärke.

Nicht-Stärken sind keine Schwächen!

Nicht-Stärken haben eine besondere und völlig andere Bedeutung als Schwächen: Sie sind deren Gegenteil! Beide haben im Personalmanagement eine zentrale Bedeutung. Die analysierbaren Stärken und Nicht-Stärken werden bei der Personalauswahl und beim Personaleinsatz betrachtet.

Schwächen sind häufig „Blinde Flecken“ und werden in der Regel durch Feedback oder Selbst-Reflexion erkannt.

Potenziale der Persönlichkeit

Das Ergebnis der STUFEN-Kurz-Analyse (SKA) sagt allerdings nichts aus über das Gesamtpotenzial des Menschen. Es wird mit SKA nicht gemessen. Die Anteile der Eigenschaftsbündel können beispielsweise sehr anschaulich mit den Winkeln eines Kreises (wie in der vorigen Abbildung) dargestellt werden.

Das Potenzial würde allerdings durch den Radius des Kreises bestimmt, der mit SKA nicht gemessen wird. So ist es möglich, dass ein Mensch mit einem geringen Prozentwert etwa in der Kategorie Rot (Nicht-Stärke) dennoch eine stärkere Ausprägung bei Extraversion und Aufgaben-Orientierung hat als ein anderer Mensch mit einem zwar hohen Rot-Wert, aber einem geringeren „Gesamtpotenzial“. (Es ist davon auszugehen, dass das Gesamtpotenzial in etwa mit der Höhe des Intelligenz-Quotienten (IQ) vergleichbar ist.)

Die folgende Abbildung macht diesen Zusammenhang sichtbar. In diesem Beispiel hat Person 1 einen grünen Anteil von 27 Prozent, Person 2 nur 18 Prozent.

Da Person 2 ein größeres Gesamtpotenzial hat, sind die Stärken im grünen Bereich insgesamt dennoch mehr ausgeprägt. Und obwohl der Rot-Wert bei beiden 20 Prozent beträgt, zeigt der größere Radius bei Person 2 das größere Potenzial.