Modelle zur Beschreibung der Persönlichkeit

Diversity: Alle Menschen sind ungleich – zum Glück

Menschen sind gleich in ihrer Würde – das gebietet unser Grundgesetz. Menschen sind aber auch sehr unterschiedlich in ihrer Veranlagung. So denkt beispielsweise Herr Normal: „Ich weiß, wie ich denke, fühle und handele – und ich bin doch normal!“ Zugleich neigt er auch dazu, zu denken: „Wenn du ganz anders tickst wie ich, kannst du ja – logisch – nicht normal sein!“

Diese damit angeschnittene Problematik ist Hintergrund der weltweiten Debatte und Auseinandersetzungen um menschliche Anerkennung, um die weltweit relevante Diversity. Es geht dabei nicht nur um Geschlechtliches (M/F/D) oder etwa um die Black-Lives-Matter-Bewegung. Diversität beginnt im Kindergarten und kann schon dort zum Mobbing führen – so wie durchaus auch in Unternehmen.

Die STUFEN-Kurz-Analyse (SKA) zeigt Ihnen Ihre individuelle Ausprägung von generell vorhandenen menschlichen Eigenschaftsbündeln, die bei Menschen jedoch unterschiedlich, das heißt individuell, ausgeprägt sind. Für das Zusammenleben von Menschen ist diese menschliche Unterschiedlichkeit sehr wertvoll: Menschen können sich ergänzen!