Hintergründe zur wertschätzenden Kommunikation

Sender und Empfänger müssen sich verstehen

Mit einer Nachricht können mehrere und durchaus unterschiedliche Ziele verfolgt werden, so wie Menschen alle unterschiedlichen Eigenschaftsbündel in sich haben. Wenn Nachrichten zum Zweck der Kommunikation versendet werden, haben sie in der Regel Absender und Empfänger.

Im Hinblick auf Absender und Empfänger gibt es eine weitere zentrale Regel: „Was gesagt wurde, weiß ich/der Absender (erst), wenn feststeht, was effektiv beim Empfänger angekommen ist!“

Denn wir verfügen über mindestens einen – oder auch mehrere – bevorzugten Sende-Kanal und über entsprechende Empfangs-Kanäle. Wir wissen: Menschen haben unterschiedlich bevorzugte Sende- und Empfangs-Kanäle, was für die Qualität der Kommunikation entscheidend sein kann.

Dies ist uns aus der Schulzeit mehr oder weniger angenehm bekannt: Nach einem Lehrerwechsel ist es möglich, dass sich ein schlechter Schüler als ein guter Schüler „entpuppt“ (und umgekehrt!), je nach Übereinstimmung von Sende-Kanal des Lehrers mit Empfangs-Kanal des Lernenden.

Dies gilt sinngemäß auch für die Kommunikation in Familie und Beruf, in Freizeit und in der Politik. Es ist zugleich die Erklärung für „meine Wahrheit“ und „deine Wahrheit“.