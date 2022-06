Im Marketing und in der Werbung ist es wichtig, dass die Farben zur Marketingbotschaft passen. Verschiedene Farben rufen unterschiedliche Emotionen hervor und werden an bestimmte Erwartungen geknüpft, die Dienstleistungen oder Produkte erfüllen sollen. Diese Erwartungen sind größtenteils in unserer biologischen Programmierung verwurzelt.

So ist etwa Rot eine beliebte Farbe für Lebensmittelmarken, weil rote Früchte reif sind. Die Natur hat uns gelehrt, was bestimmte Farben bedeuten. Im Marketing werden Farben genutzt, die den erlernten Regeln entsprechen.