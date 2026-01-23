ChatGPT als Assistent für die Datenbereinigung

ChatGPT für die DatenbereinigungChatGPT als Assistent für die Datenbereinigung
Welche Probleme Daten mit sich bringen
Ein großer Teil der täglichen Excel-Arbeit besteht nicht aus Analyse oder Reporting,
sondern aus Datenbereinigung oder auch Datenhygiene. Bevor Zahlen ausgewertet werden können, müssen Daten oft erst „repariert“ werden. Denn:
- Datumsangaben liegen in falschen oder uneinheitlichen Formaten vor.
- Gleiche Inhalte sind unterschiedlich geschrieben.
- Unerwünschte Leerzeichen verfälschen Ergebnisse.
- Mehrere Informationen stecken in einer Zelle.
- Zahlen liegen als Text vor.
- Trennzeichen sind inkonsistent oder falsch.
Die Aufgaben zur Datenbereinigung sind selten kompliziert – aber sie sind zeitaufwendig, fehleranfällig und wiederkehrend. Viele Anwender lösen sie ad hoc: mit Formeln, manuellen Korrekturen oder einmaligen Workarounds.
Das Problem dabei: Die eigentliche Datenlogik bleibt unsauber – und die nächste Datei bringt wieder dieselben Probleme.
Warum Datenbereinigung mehr als „Aufräumen“ ist
Datenbereinigung ist kein technisches Randthema, sondern die Grundlage jeder verlässlichen Auswertung. Denn unscharfe Daten führen zu:
- falschen Aggregationen
- unerwarteten Fehlern in Formeln
- inkonsistenten Reports
- aufwendiger Nacharbeit
Gute Datenhygiene bedeutet dagegen:
- klare Strukturen
- reproduzierbare Logik
- robuste Auswertungen
- weniger manuelle Eingriffe
ChatGPT als Datenhygiene-Assistent
ChatGPT hilft nicht nur beim Ausführen von Bereinigungsschritten,
sondern vor allem beim Entwickeln einer sauberen Bereinigungslogik.
Statt nur zu fragen: „Wie entferne ich Leerzeichen?“, kann man fragen:
„Wie baue ich eine robuste Logik zur Vereinheitlichung meiner Textdaten?“
ChatGPT liefert daraufhin nicht nur eine Lösung, sondern oft mehrere gleichwertige Varianten, je nach Kontext:
- Excel-Formeln: für schnelle, transparente Korrekturen direkt im Arbeitsblatt
- Power Query: für wiederverwendbare, skalierbare Datenaufbereitung
- VBA: für automatisierte Bereinigung bestehender Dateien
- Office Scripts: für cloudbasierte, standardisierte Datenhygiene
Damit wird Excel nicht nur ein Analysewerkzeug, sondern eine echte Datendrehscheibe.
Worum es bei der Datenbereinigung geht
In den folgenden Beiträgen geht es nicht um einzelne Tricks, sondern um Prinzipien der Datenbereinigung:
- Wie erkennen Sie typische Datenprobleme?
- Wie formulieren Sie die richtige Fragestellung an ChatGPT?
- Welche Lösung passt zu welchem Szenario?
- Wie bauen Sie die Datenbereinigung so auf, dass sie wiederverwendbar ist?
Die Praxisfälle zeigen, wie ChatGPT dabei als Denk- und Umsetzungspartner eingesetzt werden kann – immer mit Fokus auf Verständlichkeit, Wartbarkeit und Praxisnutzen.
Entsprechend behandeln die kommenden Beiträge insbesondere:
- Vereinheitlichung von Textdaten
- Korrektur von Datums- und Zahlenformaten
- Trennen und Zusammenführen von Inhalten
- Umgang mit fehlerhaften oder fehlenden Werten
- Vergleich verschiedener Lösungsansätze: Formel vs. Power Query vs. Automatisierung
Alle Beiträge folgen dem bekannten Schema:
- klares Problem
- gezielter Prompt
- Einordnung der Lösung
- praktische Nutzung
- bewährte Prompts für den Alltag