ChatGPT als Assistent für die Datenbereinigung

ChatGPT als Datenhygiene-Assistent

ChatGPT hilft nicht nur beim Ausführen von Bereinigungsschritten,

sondern vor allem beim Entwickeln einer sauberen Bereinigungslogik.

Statt nur zu fragen: „Wie entferne ich Leerzeichen?“, kann man fragen:

„Wie baue ich eine robuste Logik zur Vereinheitlichung meiner Textdaten?“

ChatGPT liefert daraufhin nicht nur eine Lösung, sondern oft mehrere gleichwertige Varianten, je nach Kontext:

Excel-Formeln: für schnelle, transparente Korrekturen direkt im Arbeitsblatt

Power Query: für wiederverwendbare, skalierbare Datenaufbereitung

VBA: für automatisierte Bereinigung bestehender Dateien

Office Scripts: für cloudbasierte, standardisierte Datenhygiene

Damit wird Excel nicht nur ein Analysewerkzeug, sondern eine echte Datendrehscheibe.