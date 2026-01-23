Datenbereinigung automatisieren mit VBA und Office Scripts

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Nicht mehr: „Wie bereinige ich Daten?“, sondern: „Wie automatisiere ich die Bereinigung?“

Ein Prompt dazu wäre:

„Ich habe in Excel wiederkehrende Datenbereinigungsaufgaben. Bitte zeige mir, wie ich diese Bereinigung automatisieren kann – entweder mit VBA oder mit Office Scripts.

Erkläre mir, welcher Ansatz sich für welchen Einsatzzweck eignet.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf Prozessdenken, Wiederholbarkeit und Stabilität statt Einmal-Lösungen.