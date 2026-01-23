Datenqualität prüfen und überwachen – von einmaliger Bereinigung zu nachhaltiger Kontrolle

Der passende Prompt (Beispiel)

Der Perspektivwechsel lautet: Nicht mehr „Wie bereinige ich Daten?“, sondern „Wie erkenne ich frühzeitig Qualitätsprobleme?“ Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich möchte die Qualität meiner Excel-Daten dauerhaft überwachen.

Bitte zeige mir sinnvolle Ansätze, wie ich Datenqualitätsprüfungen aufbauen kann, um typische Probleme frühzeitig zu erkennen und transparent zu machen.“

Dieser Prompt zielt auf Prävention statt Reparatur sowie auf Transparenz statt Überraschung.