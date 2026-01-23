Fehlerhafte und fehlende Werte behandeln und Daten bereinigen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Schritt ist, nicht nach einer schnellen Korrektur, sondern nach einer Behandlungsstrategie zu fragen. Ein Prompt wäre zum Beispiel:

„Ich habe in Excel Daten mit fehlenden und fehlerhaften Werten. Bitte entwickle eine systematische Strategie, wie solche Werte sinnvoll behandelt werden können:

– wann ersetzen

– wann ignorieren

– wann kennzeichnen

– und wann bewusst stehen lassen.

Erkläre mir das Prinzip und geeignete Umsetzungswege.“

Dieser Prompt zielt auf Transparenz statt Verschleierung sowie auf Systematik statt Einzelfall.