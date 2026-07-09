Kombinationsdiagramme in Excel – Säulen und Linien sinnvoll kombinieren

Ein Tipp zur Achsen-Skalierung

Ein häufiger Fehler ist die automatische Skalierung der Sekundärachse. Wenn Ihre Marge beispielsweise nur zwischen 10 % und 20 % schwankt, beginnt Excel die Achse vielleicht bei 10 %. Das verstärkt die Schwankung optisch und kann Zusammenhänge suggerieren, die gar nicht existieren.

Deshalb sollte die Skalierung immer fachlich plausibel gewählt werden, nicht nur optisch günstig.

Erzwingen Sie bei beiden Achsen einen logischen Nullpunkt, um eine verständliche Darstellung zu gewährleisten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sekundärachse > Achse formatieren > setzen Sie bei Grenzen das Minimum auf 0.

Prüfen Sie zusätzlich das Verhältnis der Maxima, damit die Gitternetzlinien übereinstimmen.

Beispiel: Wenn die Primärachse bis 150.000 geht und die Sekundärachse bis 15 %, setzen Sie beide Maxima manuell so, dass die Anzahl der Teilstriche identisch ist, zum Beispiel Primärachse 0 bis 160.000 in 50.000er-Schritten und Sekundärachse 0 % bis 20 % in 5 %-Schritten.