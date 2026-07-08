Histogramme in Excel erstellen

Was ist ein Histogramm?

Mit dem Diagrammtyp Histogramm visualisieren Sie, wie sich eine große Menge an Daten verteilt.

Histogramme gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Statistik und Datenanalyse. Sie werden im Qualitätsmanagement ebenso eingesetzt wie im Controlling, in der Forschung oder im Maschinenbau.

Anders als ein Säulendiagramm zeigt es keine einzelnen Kategorien, sondern fasst Werte auf der x-Achse zu Klassen (auch Klassenintervalle oder Bins genannt) zusammen. Anschließend wird gezählt, wie viele Werte in jede Klasse fallen.

Typisch für das Histogramm ist: Die y-Achse zeigt immer die Anzahl. Die Höhe einer Säule im Histogramm zeigt also immer, wie viele Werte in einer Klasse vorkommen.