Wasserfalldiagramme in Excel – Veränderungen verständlich darstellen

Was zeigt ein Wasserfalldiagramm?

Nicht immer reicht es aus, nur einen Anfangswert und einen Endwert zu vergleichen. Oft ist viel interessanter, wie sich ein Wert verändert und aus welchen Berechnungen er sich ergeben hat.

Genau dafür gibt es das Wasserfalldiagramm. Es zeigt, wie sich ein Wert durch mehrere Zu- und Abnahmen verändert. Es beginnt meist mit einem Startwert. Danach folgen positive und negative Veränderungen. Am Ende steht der Endwert.