Der Maschinenfähigkeitsindex gibt das Verhältnis von Toleranzbereich (Zähler) und Streubereich der Messwerte (Nenner) an. Der Index zeigt also an, wie gut der vorgegebene Toleranzbereich und die wahrscheinlichen Messwerte für das Qualitätsmerkmal zueinander passen.

Der potenzielle Maschinenfähigkeitsindex zeigt nicht, ob der Median auch zum vorgegebenen Sollwert passt, ob er also genau in der Mitte des Toleranzbereichs liegt. Das lässt sich erst aus dem kritischen Maschinenfähigkeitsindex bestimmen.