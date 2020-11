Methodisches Vorgehen für mehr Kreativität

Klarheit der Ziele und des Auftrags

Schließlich braucht es Klarheit bei der Zielsetzung für die Problemlösung. Sie gibt vor, worauf die Kreativität ausgerichtet sein soll. Sie stiftet Sinn und Zweck der Kreativität und spannt damit einen Lösungsraum auf, der wiederum die Herausforderung für die Kreativität darstellt. Hilfreich für den Kreativitätsprozess ist, wenn die Ziele anspruchsvoll und bildlich sind, eine Richtung vorgeben, aber die möglichen Lösungsansätze nicht einengen.

Im Unternehmen steht aus diesem Grund am Anfang eines Kreativitätsprozesses ein klarer Auftrag. Er umfasst:

die ausführliche Beschreibung der Ausgangssituation

die Problemformulierung und Aufgabenstellung

Hintergründe, ergänzende Informationen über Produkt, Markt, Prozess, Personen – alles, was das Aufgabenfeld betrifft

die Zielsetzung

Das wurde bereits betont. Aber aus Erfahrung sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Vorarbeiten äußerst wichtig sind. Denn was nutzt es Ihnen, wenn in einem Brainstorming 20 Ideen generiert wurden und Sie nun Tage brauchen, diese zu bewerten, um am Schluss festzustellen: Das übersteigt bei Weitem das Budget; damit müssten wir den gesamten Maschinenpark erneuern; dafür haben wir gar nicht das notwendige Fachpersonal. Man wird an den Sarkasmus von Mark Twain erinnert: „Nachdem wir die Orientierung verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen.“