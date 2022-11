Warum Smalltalk schwerfällt und wie Sie Hemmungen überwinden

Sprechhemmungen durch Interesse überwinden

Hilfreich für den Einstieg in den Smalltalk ist, wenn Sie sich für etwas interessieren und genau dazu dann in ein Gespräch einsteigen. Dabei ist wichtig, Interessen zu finden, die auch für andere Menschen interessant sind. Die Kommunikationsexpertin Cornelia Topf rät in ihrem Smalltalk-Ratgeber, das eigene Interesse an einem Thema oder an einer Person aufzubauen, um Sprechhemmungen zu überwinden.

Beispiel für den Einstieg ins Smalltalken

Sie besuchen eine Oper und treffen dort zufällig eine Kundin. In der Pause ergibt sich die Gelegenheit zum Gespräch. Dann muss es nicht um die Oper gehen, die Sie beide gerade besuchen, weil Sie vielleicht kein Opernexperte sind oder gar nicht so sehr für Opern interessieren. Die ersten Worte lauten:

„Guten Abend. Schön, Sie hier zu sehen.“

Nach einer kurzen Pause und einem kurzen Abtasten, ob der Gesprächspartner zum Smalltalk bereit ist – oder gleich weitergehen will, steigen Sie in das Gespräch ein. Sie sprechen dann über:

Emotionen

Das Interesse ist: Wie geht es Ihrem Gesprächspartner? Wie fühlt er sich? Warum sieht er bedrückt oder fröhlich aus? Was denkt er über dies und jenes? Sie können zum Einstieg ins Smalltalken fragen:

„Was hat Ihnen am heutigen Abend denn bisher am besten gefallen?“

Menschen

Sie sprechen mit Ihrem Gesprächspartner über ihn als Person. Was mag er, was nicht? Was liest, sieht, hört, isst er gerne? Ihr Einstieg in das Gespräch:

„Welche Art von Musik hören Sie denn außerdem gerne?“

Sachthemen

Ihr Gesprächspartner ist in einem Bereich tätig, von dem Sie kaum etwas wissen. Das interessante Thema ist, womit sich Ihr Gesprächspartner beruflich oder privat befasst. Der Einstieg in den Smalltalk kann lauten:

„Womit befassen Sie sich beruflich/ privat – wenn Sie nicht gerade eine Oper besuchen?“