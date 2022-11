Wie Sie das Gespräch beim Smalltalk aufrechterhalten

Schweiger zum Reden bringen

Wenn Sie mit einer Person ins Gespräch kommen, die nicht viel redet, lässt sich schwieriger an Gesagtes anknüpfen. Locken Sie Ihren Gesprächspartner nicht mit einem beliebigen Thema aus der Reserve, sondern sprechen Sie über das, was die Person interessieren könnte. Wenn diese Person nicht viel von sich preisgibt, ist das leichter gesagt als getan. Greifen Sie in solchen Situationen auf Ihr Wissen über diese Person und auf das zurück, was Sie an ihr beobachten können.

Worüber können Sie mit Personen sprechen, die grundsätzlich nicht viel reden und Schweigetypen sind? Prüfen Sie: