Zeitplan der Besprechung straffen

Parkinsonsches Gesetz

Das Parkinsonsche Gesetz besagt: Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht – und nicht in dem Maß, wie komplex sie tatsächlich ist. Auf diese Aussage kam der britische Soziologe C. Northcote Parkinson, nachdem er die Arbeit in der britischen Verwaltung analysiert hatte.

Auf der Grundlage seiner Erkenntnisse formulierte er in den 1950er-Jahren eine Reihe von ironisierenden Aussagen, die er zu allgemeinen Gesetzen erhob und in einen wissenschaftlichen Jargon packte. Weitere Gesetzmäßigkeiten, die Parkinson entdeckte, sind:

In Diskussionen werden die Themen am ausführlichsten diskutiert, von denen die meisten Teilnehmenden Ahnung haben – und nicht die Themen, die am wichtigsten sind.

Die Redezeit in Meetings ist umgekehrt proportional zu den Kosten oder Budgets, um die es beim jeweiligen Tagesordnungspunkt geht. Über Millionen-Investitionen wird nach wenigen Minuten abgestimmt, über den Kaffeeverbrauch in Besprechungen wird stundenlang diskutiert.