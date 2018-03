Einheitliche Standards für eine Ablage gemeinsam entwickeln

Nur wenn das Team demokratisch an der Entwicklung einer Ablagesystematik beteiligt wird, entsteht ein nachhaltiges und verbindliches System. Gerade Mitarbeiter mit wenig Engagement erhalten so nicht nur klare Vorgaben, sondern gestalten auch Spielräume dadurch, dass sie sich einbringen. So entstehen gemeinsam verabschiedete Standards für eine transparente Ablage, die von jedem eingehalten wird.

Was die Vereinheitlichung der Datenstrukturen anbelangt, so ist die Streuung der Daten auf unterschiedlichen Plattformen wie Internet, Intranet, E-Mail-Accounts, Server oder Dokumenten-Managementsystemen das eine Problem. Das andere ist die Unkenntnis darüber, welche bereits digitalisierten Daten mit Steuer- und Haftungsrelevanz trotzdem auf Papier aufbewahrt werden sollten. Zudem sind weitere Fragen relevant: