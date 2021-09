Bestellmenge mit der Funktion OBERGRENZE() berechnen

Für derartige Fragestellungen gibt es in Excel die Funktion OBERGRENZE(), mit der Sie auf das nächste Vielfache eines angegebenen Wertes aufrunden können. Die Funktion OBERGRENZE() ist seit der Version 2003 in Excel integriert und besitzt die folgende Syntax:

OBERGRENZE(Zahl;Schritt)

Zahl ist der Wert, den Sie runden möchten, also Ihr tatsächlicher Bedarf an Schrauben

ist der Wert, den Sie runden möchten, also Ihr tatsächlicher Bedarf an Schrauben Schritt entspricht dem Vielfachen, auf das Sie runden müssen; das ist zum Beispiel die Mindestbestellmenge

Erfassen Sie die Mindestbestellmengen des Händlers in der Spalte A und die tatsächlich benötigten Mengen in der Spalte B eines Tabellenblattes, dann können Sie in der Spalte C die Bestellmengen wie folgt mit der Funktion OBERGRENZE() kalkulieren: