Was ist die optimale Bestellmenge?

Die optimale Bestellmenge ist die Menge, bei der die Summe der Bestell- und Lagerhaltungskosten für einen bestimmten Servicegrad (Grad der Lieferbereitschaft) während des Planungszeitraums minimal ist.

Mit anderen Worten: Die Bestellmenge ist optimal, wenn die Kosten so niedrig wie möglich sind und gleichzeitig die pünktliche Lieferung nicht beeinträchtigt wird. Unternehmen planen Bestellungen hinsichtlich Menge und Zeitpunkt so, dass sie die wirtschaftlich rentabelste Menge an Produkten und Materialien lagern.