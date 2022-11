Warum die richtige Teamgröße wichtig ist

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie wichtig die Größe eines Teams für dessen Erfolg ist, stellen Sie sich bitte folgende Situation vor:

An einem Fahrscheinautomaten verliert eine ältere Dame Geld, gerade als sie dabei ist, Münzen in den Automaten zu werfen. Nun betrachten Sie diese Situationen unter zwei unterschiedlichen Bedingungen: einmal in einem überfüllten und einmal in einem nahezu menschenleeren Bahnhof. Wann fühlen Sie sich wohl eher geneigt zu helfen?

Die Antwort: Die meisten werden bereitwillig beispringen, wenn wenige Passanten in der Nähe sind. Dann also, wenn niemand anders Hilfe leisten kann. Es entsteht eine Art Verpflichtungssog. Stehen hingegen ausreichend viele Menschen um uns herum, denken wir uns zumeist eher unbewusst: Es sind genügend andere Menschen anwesend, die helfen können. Jemand wird das übernehmen.

Diese Erkenntnis lässt sich auf die Frage nach der optimalen Teamgröße übertragen: Ist das Team zu groß, kann sich das negativ auf die Arbeit einzelner oder das ganze Team auswirken.