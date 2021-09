Liste mit Groß- und Kleinschreibung in einer Spalte erfassen

Ausgangspunkt ist eine Liste, in der in einer Spalte die Daten fälschlicherweise mal groß, mal klein geschrieben sind. Wenn Sie dann beim Sortieren die Groß- und Kleinschreibung beachten, stehen die jeweiligen Schreibweisen direkt untereinander. Sie finden die falschen Schreibweisen somit en bloc und können sie korrigieren, ohne dass Sie mühsam in der Liste alle Zellen durchsuchen müssen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie eine exemplarische Namensliste, in der manche Namen fälschlicherweise in Großbuchstaben erfasst worden sind.