Beispiel: Liste nach Geburtsdatum sortieren

Sie wollen Ihre Kundenliste nach Geburtsdatum sortieren, sodass die Liste in der Reihenfolge der im Jahr auftretenden Geburtstage vorliegt? Die Kundenliste in der folgenden Abbildung ist nach Nachnamen sortiert. Damit Sie zum Geburtstag eines Kunden aktiv werden können, soll die Liste nach der Reihenfolge der Geburtstage im laufenden Jahr sortiert dargestellt werden. Sie wollen deshalb nach dem Datum in Spalte C so sortieren, dass der nächste anstehende Geburtstag oben steht.