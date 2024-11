Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld Benutzerdefinierte Listen.

In diesem Dialogfeld finden Sie eine Auswahl an vordefinierten Listen. Unter anderem finden Sie auch die Monate des Jahres in der richtigen Reihenfolge von Januar bis Dezember.

Wählen Sie die Liste mit den Monatsnamen (Januar, Februar, März … Dezember) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie das Dialogfeld durch Klick auf OK schließen.

Hinweis: In diesem Dialogfeld können Sie auch eigene benutzerdefinierte Listen definieren. Wählen Sie dazu aus der Auswahl in der linken Box „Benutzerdefinierte Listen:“ den Eintrag „Neue Liste“ oben.