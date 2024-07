Anleitung: ABC-Analyse erstellen mit Excel-Vorlage

Der Prozess beginnt mit der Erfassung der zu analysierenden Objekte in einer Tabelle. Diese Objekte können beispielsweise Produkte, Einkaufsteile oder Kundinnen und Kunden sein.

So nutzen Sie die Excel-Vorlage für Ihre ABC-Analyse Schritt für Schritt:

1. Kriterien bestimmen

Im ersten Schritt bestimmen Sie ein sinnvolles Kriterium zur Bewertung der Wichtigkeit der Objekte. Mögliche Kriterien sind:

Jahresumsatz eines Produkts

Bestandswert der eingekauften Teile

Umsatz einer Kundin oder eines Kunden

2. Schwellenwerte definieren

Anschließend definieren Sie die Schwellenwerte für die Kategorien A, B und C. Sie legen damit fest, welches Objekt (Produkt) in welche Klasse A, B oder C fällt – gemessen an seinem Umsatzanteil.

3. Daten sortieren

Für das Beispiel „Produkt und Umsatz“ werden die Produkte nach ihrem Umsatz sortiert, wobei das umsatzstärkste Produkt an erster Stelle steht. Dazu berechnet das Excel-Tool eine Rangfolge nach Umsatz der Produkte.

4. Objekte ihren Klassen zuordnen

Die Umsätze dieser sortierten Liste werden mit dem Excel-Tool automatisch summiert, bis die festgelegte Schwelle für die A-Kategorie erreicht ist. Wenn Sie die Schwelle beispielsweise bei 70 % festlegen, gehören die Produkte, die zusammen mindestens 70 % des Umsatzes ausmachen, zur A-Kategorie. Die restlichen Produkte werden entsprechend den Kategorien B und C zugeordnet.