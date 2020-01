Wertvolle Mitarbeiter erkennen und im Unternehmen halten

Im folgenden Abschnitt dieses Handbuch-Kapitels erfahren Sie, welche Instrumente und Maßnahmen dazu beitragen können, die Loyalität der Mitarbeiter und die Mitarbeiterbindung zu stärken. Dabei kommt es darauf an, dass Sie solche Maßnahmen umsetzen, die zu den unterschiedlichen Mitarbeitertypen und zur Vielzahl an Erwartungen und Anforderungen passen. Deshalb braucht es einen Strauß von Maßnahmen in unterschiedlichsten Bereichen.