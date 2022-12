Dynamische Listen mit Leerzeilen sortieren

So können Sie beispielsweise eine Liste für die Dateneingabe führen, in der Sie neue Einträge einfach unter die bestehenden schreiben. In der Tabelle mit den sortierten Daten (oder in einem gesonderten Tabellenblatt) haben Sie dann immer das sortierte Ergebnis.

Dazu erweitern Sie den Bereich, den Sie sortieren wollen, so, dass Sie neue Daten unten ergänzen können. Beispiel: Sie wollen später weitere Namen ab Zeile 12 (bis vermutlich Zeile 20) erfassen und im Bereich F1:H20 sortiert ausgeben. Die Sortier-Formel dazu lautet:

=SORTIEREN(A2:C20;3;1)

In der sortierten Liste wird in den Zeilen 12 bis 20 allerdings der Wert 0 angezeigt. Um das zu verhindern, fangen Sie diese Ausgabe ab mit folgender Formel:

=WENN(A2:A20="";"";SORTIEREN(A2:C20;3;1;FALSCH))

Und richtig dynamisch wird es, wenn Sie die zu sortierende Tabelle als dynamische Tabelle anlegen wie in der folgenden Abbildung mit dem Tabellennamen „Tabelle1“. Dann kann diese Tabelle beliebig lang werden. Und mit dieser Formel wird sortiert:

=WENN(Tabelle1="";"";SORTIEREN(Tabelle1;3;1;FALSCH))