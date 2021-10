Sie können die Verkettung von Zellinhalten mit jedem beliebigen anderen Zeichen oder einer Wortfolge in der gleichen Weise ergänzen. Setzen Sie die Ergänzungen einfach in Anführungszeichen und verketten Sie diese an der gewünschten Stelle mit dem &-Symbol. So könnte die Formel in Feld D2 auch lauten:

=A2&"-"&B2&"-lfd. Nummer: "&C2

In der Zelle D2 steht dann: 2021-Business Wissen-lfd. Nummer: 1

Achten Sie dabei darauf, auch die gewünschten Leerzeichen einzubauen, damit diese in der Verkettung angezeigt werden.