Hinweis:

Wie bereits erwähnt, können Zellinhalte auch in mehrere Spalten aufgeteilt werden. Hätten Sie statt der Aufteilung in Zeilen die in Spalten gewählt (siehe Abbildung oben), dann

prüft Power Query, wie viele Spalte es für die Aufteilung braucht,

erzeugt entsprechend viele Spalten; zum Beispiel mit den Namen Geräte.1, Geräte.2 … und

erzeugt eine neue Tabelle mit den zusätzlichen Spalten.

Maßgeblich ist die Zahl der Trennzeichen. Kommt das Trennzeichen (, ) in einer Zelle zweimal vor, entstehen drei Spalten. Gibt es in einer anderen Zelle nur ein Trennzeichen, erzeugt Power-Query in der nicht benötigten Spalte den Wert null.