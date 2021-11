Wofür braucht es Kompetenzmanagement?

Der Mensch ist, was er weiß und was er kann. Das gilt vor allem im Beruf. Deshalb hat die Abteilung Personalentwicklung oder Human Resources ein neues Handlungsfeld entdeckt: Kompetenzmanagement. Zentrale Frage, die sich beim Kompetenzmanagement stellt:

Wie schaffen wir es, dass die Kompetenzen und das Kompetenzprofil eines Stelleninhabers bestmöglich mit den (zukünftigen) Anforderungen im Unternehmen zusammenpassen?

Insbesondere beim Bewerbungsgespräch oder in Assessment-Centern wird auf Herz und Nieren geprüft, was ein Kandidat oder eine Mitarbeiterin alles kann und welche zertifizierten Qualifikationen sie mitbringen. Durch spezielle Aufgaben und Tests wird sichtbar, welche Fertigkeiten und Qualitäten sie an den Tag legen.

Doch viele von diesen Mitarbeiterressourcen liegen im Unternehmen dann brach, weil das Anforderungsprofil und die mitgebrachten Qualifikationen nicht zusammenpassen. Die Mitarbeiterin darf ihre Fähigkeiten gar nicht einbringen. Und an anderer Stelle im Betrieb fehlt es an speziellem Know-how, weil der Stelleninhaber die Kompetenzen nicht mitbringt, die hier gerade gebraucht würden. Deshalb müssen Kompetenzen der Mitarbeitenden gemanagt werden.