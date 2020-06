Auswahl der Themen

Influencer sind bekannte Persönlichkeiten, die dennoch nahbar wirken – darin liegt ihr großes Potenzial. Der Einfluss von Influencern variiert jedoch, je nachdem, wie alt ihre Follower sind. Die jüngere Zielgruppe lässt sich sehr stark und in vielen Bereichen beeinflussen, ältere Menschen lassen sich schwerer beeinflussen.

Bei den Themen gibt es kaum Unterschiede. Ältere Menschen fühlen sich meist von denselben Themen angesprochen, wie ein jüngeres Publikum. Zwar gibt es unter den Älteren einen Hang zu Themen rund um die eigene Gesundheit. Davon abgesehen sollten Sie thematisch keine zu starke Eingrenzung vornehmen oder nur Themen für Ältere aufgreifen. Leicht könnte der Verdacht entstehen, Sie würden die ältere Generation in eine Schublade stecken, die aus Rheuma-Cremes und Inkontinenz-Einlagen besteht.

Was besonders gut ankommt, ist das Vermitteln von jugendlichem Denken trotz fortgeschrittenen Alters. Ein Influencer, der sich trotz seines hohen Alters fit hält und auch so aussieht, könnte ebenso gut ankommen wie junge Menschen, die sich ehrlich und offen um die ältere Generation kümmern, ohne ihnen das Gefühl von Schwäche zu geben. Deshalb könnte man auch auf Menschen zurückgreifen, die in der Pflege, im Sozial- oder Gesundheitswesen arbeiten, um mit ihnen angepasste Werbung zu produzieren.