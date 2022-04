Tipp 3: Nutzen Sie virtuelle Kommunikationsmittel

Hochschulmessen, Jobbörsen und Workshops sind nur eine Option für das persönliche Kennenlernen. Um eine breite Masse an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu erreichen, gibt es bereits virtuelle Alternativen. So können Recruiter neue Kontakte knüpfen und sich mit Talenten vernetzen – auch in Zeiten von Social Distancing und Reisebeschränkungen.

Nutzen Sie virtuelle Kontaktmöglichkeiten, um junge Talente für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Diese neuen Touchpoints werden ergänzend zu bewährten Recruiting-Tools eingesetzt, um Interessenten auch online ein komplettes Bild zu bieten.