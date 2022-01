DIN-Normen und ISO-Normen als externe Regelwerke

Die unternehmensexternen Regelwerke beinhalten hauptsächlich DIN-Normen und ISO-Normen und Standards. In Bezug auf die IT können das zum Beispiel ITIL (IT Infrastructure Library) oder COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) sein. Diese können für ein Unternehmen genauso von existenzieller Bedeutung sein wie die Befolgung gesetzlicher Vorgaben. Vor allem gilt das für Standards, die sich in einer Branche durch­gesetzt haben und hier eine grundlegende Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit darstellen.