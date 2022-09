Identifikation mit den Aufgaben und Ergebnissen fördert Motivation

Die Arbeit wird nicht zur Belastung, wenn sie gerne erledigt wird. Das beinhaltet zwei Komponenten: die persönliche Einstellung und eine förderliche Leichtigkeit.

Bei der persönlichen Einstellung geht es darum, eine positive Einstellung zur Arbeit selbst zu haben. Es geht darum, diese mit Leib und Seele auszuführen. Leichtigkeit meint, die Arbeit geht leicht von der Hand, wenn man seine Kompetenzen und Fertigkeiten einbringen kann. Das ist gewissermaßen der spielerische Aspekt einer Arbeit. Wenn man die eigenen Potenziale bewusst nutzt, dann macht die Arbeit Freude, und die unvermeidbaren weniger erfreulichen Aspekte verlieren an Bedeutung.

Wichtig ist auch, dass die eigene Arbeit sinnvoll ist. Es sollte bekannt sein, wer die Ergebnisse benötigt und wozu sie dienen. Auch die Erfüllung eines ursprünglich vereinbarten Ziels ist sinnstiftend. Zufriedenheit wird erzeugt, wenn man sich des eigenen Beitrags zum Ganzen bewusst ist.

Liegen Ergebnisse vor, sind Ziele erreicht, dann sollte man sie auch nicht für sich behalten. Sicher gibt es Gelegenheiten, über die Ergebnisse in Team-Besprechungen oder in Rücksprachen mit Vorgesetzten zu berichten. Es ist erlaubt, sich Feedback zu den Ergebnissen einzuholen. Und Ergebnisse sollten gefeiert werden. Wenn das in der eigenen Abteilung nicht üblich sein sollte, kann man es auch nur für sich im Stillen tun.