Arbeitsrecht Wichtige gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit

Wie lang darf man täglich arbeiten? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Arbeitsbereitschaft und wann befindet sich ein Arbeitnehmer in der Rufbereitschaft? Müssen Überstunden in jedem Fall geleistet werden oder gilt das nur für eine bestimmte Anzahl? Wichtige Fakten rund ums Thema Arbeitszeit, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennen sollten.