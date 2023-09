Feedback an den Vorgesetzten geben

Beim 180-Grad-Feedback gibt der Mitarbeiter dem Vorgesetzten Feedback zu dessen Verhalten. Bittet der Vorgesetzte Sie um ein Feedback zu seinem Führungsverhalten, seien Sie mutig und ehrlich. Aber beachten Sie die Feedback-Regeln.

Äußern Sie nur konkrete Kritik. Seien Sie in Ihren Äußerungen so konkret wie möglich. Machen Sie keine Verallgemeinerungen: „Sie machen immer …“ Wenn Sie Verhaltensweisen Ihres Vorgesetzten kritisieren, beschreiben Sie eine Situation, in der sich das Verhalten gezeigt hat. Beschreiben Sie die Situation so, wie ein Dritter diese Situation gesehen hätte – ohne Deutungsversuche und Interpretationen.

Sprechen Sie nur für sich selbst. Kritisieren Sie nur, was Sie selbst stört, nicht das, was Sie von anderen gehört haben. Machen Sie sich auch nicht zum Sprecher einer Gruppe. Sagen Sie also nicht: „Wir in der Projektgruppe finden, dass Sie …“ Sprechen Sie nur aus Ihrer Sicht.

Das Ziel des Feedbacks ist es, eine Verbesserung des Umgangs miteinander zu bewirken. Es geht nicht darum, Vorwürfe zu machen oder Lob für gutes Führungsverhalten zu verteilen. Am Ende des Feedbacks soll eine Vereinbarung stehen. Eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Vorgesetzten, die den zukünftigen Umgang miteinander regelt. Sagen Sie also, welches Verhalten Sie sich wünschen.