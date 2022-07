6. Mitarbeiter kollegial begleiten

Oft können sich Mitarbeitende nur schwer überwinden zu ihrem Vorgesetzten zu gehen und ihn mit ihren Sorgen und Nöten zu konfrontieren. Sie haben Angst davor, als zu schwach dazustehen, wenn sie auf das Thema Überlastung zu sprechen kommen.

Deshalb fällt es leichter, sein Anliegen auf Augenhöhe anzusprechen. Genau dies geschieht täglich am Arbeitsplatz, in den Fluren oder der Kantine. Doch Probleme werden so nur selten gelöst. Im Gegenteil: Durch Solidarisierungseffekt steigt die Anzahl (vermeintlich) Belasteter im Betrieb weiter an.

Daher sollten Unternehmen sogenannte „Belastungslotsen“ auswählen und qualifizieren. Dies sind ehrenamtlich tätige Ansprechstellen für überlastete Kollegen. Mit professioneller Gesprächsführung geben sie ihren Kollegen Hilfe zur Selbsthilfe und Orientierung für Unterstützungsmöglichkeiten. Bei Bedarf vermitteln sie klärende Gespräche mit dem Vorgesetzten und Personalverantwortlichen, damit Belastungen zeitweise reduziert werden können.